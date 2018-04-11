;
Yol Durumu
  1. Yunanistan'ı S-400 korkusu sardı

'dan 'deki gemilerine tehdit

'nın Lübnan büyükelçisi, 'ye fırlatılacak her füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.

Rusyadan Akdenizdeki ABD gemilerine tehdit

Büyükelçi Alexander Zasypkin, "Amerikalılar vurursa o zaman füzeleri düşürülecek, hatta bu füzelerin atıldığı yerler de vurulacak." dedi.

Zasypkin bu sözlerinin, Devlet Başkanı ve Rus genelkurmay başkanının daha önce yaptıkları açıklamaları yansıttığını söyledi.

KARŞILIK VERİLECEK
Rus Genelkurmay Başkanlığı, 13 Mart'ta bir açıklamayla, 'ye yönelik her türlü saldırısına karşılık verileceğini ve fırlatılan füzeler ile kullanılan füze rampalarının da hedef alınacağını duyurmuştu.

Rusya ve , dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engellediler.

ABD Başkanı , pazartesi günü yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söylemişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 11:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar