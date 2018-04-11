Telefondan Falcon çıktı

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın emrini veren FETÖ'cü "Abi" Şahin Söğüt'ü yakalatan banka görüntülerine ulaşıldı. Savcılık dosyasına giren görüntülerde Söğüt'ün tedirgin olduğu ve sürekli etrafını kollayıp gözleriyle kameraları aradığı görülüyor. İstihbarata Karşı Koyma eğitimi aldığı öğrenilen Söğüt'ün, el konulan telefonunda ise FETÖ'cülerin 15 Temmuz'dan sonra haberleşmek için kullandığı "Falcon" adlı programın yüklü olduğu belirlendi.
Yüksel TEMEL
Yüksel TEMEL
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