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Telefondan Falcon çıktı

Telefondan Falcon çıktı
Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın emrini veren FETÖ'cü "Abi" Şahin Söğüt'ü yakalatan banka görüntülerine ulaşıldı. Savcılık dosyasına giren görüntülerde Söğüt'ün tedirgin olduğu ve sürekli etrafını kollayıp gözleriyle kameraları aradığı görülüyor. İstihbarata Karşı Koyma eğitimi aldığı öğrenilen Söğüt'ün, el konulan telefonunda ise 'cülerin 15 Temmuz'dan sonra haberleşmek için kullandığı "Falcon" adlı programın yüklü olduğu belirlendi.


Yüksel TEMEL
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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