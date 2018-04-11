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memuru veli da dehşet saçtı

' nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkunda memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdüresi ve yardımcısını silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.Haberi alan okula koştu.

Polis memuru veli okulda dehşet saçtı

'da Merkez Nilüfer İlçesi'nde memuru olduğu öne sürülen veli ilkda tartıştığı müdür ve yardımcısını tabancası ile yaraladı. Olay sonrası yaralı müdür ile yardımcısı hastaneye kaldırılırken polis memurunun teslim olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul'nda sbu sabah meydana geldi. İddiya göre polis memuru olduğu öğrenilen bir veli bu sabah geldiği okulda tartıştığı Müdüre Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancası ile yaraladı. Okul müdürü7nün kalçasından Delibaş'ın ise bacağından yaralandığı olay sonrası şüpheli polise teslim olurken yaralı eğitmenler ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.İlkokulda öğrencilerin korku ve panik yaşadığı olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 10:00
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