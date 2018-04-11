Isparta'nın tanınmış ailelerinden olan Gürkan ailesinin 4. kuşak temsilcisi, Aysun ve Mehmet Gürkan'ın oğulları Mustafa Gürkan yaşamını yitirdi. İpliksan Fabrikası'nın kurucularından Mustafa Gürkan'ın torunu olan Mustafa Gürkan, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Mustafa Gürkan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti.

MUSTAFA GüRKAN KİMDİR?

Özel Saint Michel Fransız Lisesi mezunu olan Mustafa Gürkan, Nottingham Üniversitesi'nde Fransızca Yönetim Çalışmaları bölümünü bitirdi. Gürkan daha sonra Paris Yönetim Bilimleri Enstitüsü'nde Uluslararası Ticaret okuyarak iş hayatına atıldı. İş hayatında da başarıyı yakalayan Mustafa Gürkan, 1 yıl önce kanser olduğunu öğrendi ve hem yurt içinde hem de yurt dışında tedavi gördü. Ancak dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.







2013 YILINDA EVLENMİŞTİ

Gürkan, 2013 yılında Zonguldak'ın tanınmış ailelerinden Keleş ailesinin kızı Ayşen Keleş'le hayatını birleştirmişti.

CENAZESİ BUGÜN

Mustafa Gürkan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (Posta)