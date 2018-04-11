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Meteoroloji bir kez daha uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (11 Nisan 2018 )

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Bugün hava nasıl? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 11 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji bir kez daha uyardı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır hariç) ile Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Ş.Urfa Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 08:47
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