Mutsuz son!

Dizi izlemek için rapor alır mısınız? Eğer cevabınız 'Evet' ise, bir kez daha düşünün. Çünkü severek takip ettiği televizyon dizisinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen 30 yaşındaki bir işçinin aldığı sağlık raporu başına dert oldu. Sağlık sorunu olmadığı kesinleşen ve dizi izlediği için rapor aldığı kesinleşen kişi, tazminatsız olarak kapı önüne konuldu. Büyük panik yaşayan işçi, İstanbul 3. İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Açılan alacak davasında savunma yapan davalı işveren, davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etti. Mahkemenin davayı reddetmesiyle sarsılan işçi, kararı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay, sık sık rapor aldığı tespit edilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.
TAZMİNATINI ÖDEYİN
Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: Somut olayda, davacı hasta olduğu için rapor aldığını, ancak rapor almasından dolayı iş akdinin haksız nedenle fesh edildiğini iddia etmiştir. Davacının izin gününü Perşembe olarak değiştirmek istediğini çalışma arkadaşlarına söylediği ancak o gün izin günü olan arkadaşının izin gününü değiştirmek istemediği anlaşılmaktadır. Geçerli nedenle iş akdinin işverence feshedilmiş olması karşısında davacının kıdem ve ihbar tazminatına dair taleplerinin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi hatalıdır... Bu kararla işçiye tazminatın ödeneceği belirtildi.
SÜREKLİ RAPOR ALDIĞI ANLAŞILDI
İşçinin 2011 yılında 99 gün, 2012 yılında ise 111 gün rapor aldığı ve önceki yıllarda da yine dönem dönem raporlu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca işçinin sık sık rapor almasından dolayı davacının çalışmış olduğu balık reyonunda işlerin aksadığı ve iş arkadaşlarının iş yüklerinin arttığına dikkat çekilse de, tazminatsız kovulması hatalı görüldü.
TAZMİNATINI ÖDEYİN
Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: Somut olayda, davacı hasta olduğu için rapor aldığını, ancak rapor almasından dolayı iş akdinin haksız nedenle fesh edildiğini iddia etmiştir. Davacının izin gününü Perşembe olarak değiştirmek istediğini çalışma arkadaşlarına söylediği ancak o gün izin günü olan arkadaşının izin gününü değiştirmek istemediği anlaşılmaktadır. Geçerli nedenle iş akdinin işverence feshedilmiş olması karşısında davacının kıdem ve ihbar tazminatına dair taleplerinin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi hatalıdır... Bu kararla işçiye tazminatın ödeneceği belirtildi.
SÜREKLİ RAPOR ALDIĞI ANLAŞILDI
İşçinin 2011 yılında 99 gün, 2012 yılında ise 111 gün rapor aldığı ve önceki yıllarda da yine dönem dönem raporlu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca işçinin sık sık rapor almasından dolayı davacının çalışmış olduğu balık reyonunda işlerin aksadığı ve iş arkadaşlarının iş yüklerinin arttığına dikkat çekilse de, tazminatsız kovulması hatalı görüldü.
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