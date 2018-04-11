

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bir mübarek güne daha sayılı günler kaldı. 2018 Miraç Kandili tarihi bu hafta en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. ''Miraç Kandili ne zaman'' sorusunun yanıtı sık sık sorgulanıyor. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinir. Bu özel günde yine camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak. Diğer günlere nazaran daha çok dua ve ibadet ile geçirilecek. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak?



Miraç, Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak ve yükselmek anlamını taşır. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinir. Her yıl dua ve ibadetler ile kutlanan 2018 Miraç Kandili tarihi için geri sayım başladı. ''Miraç Kandili ne zaman'' cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan bu özel günde yine eller semaya açılacak ve camiler dolup taşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklanan dini günler takvimine göre ''Miraç Kandili ne zaman hangi gün'' sorusunun yanıtı belli oldu.