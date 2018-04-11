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ne zaman ve hangi güne denk geliyor? - Kandili tarihi burada!

2018 ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili okunacak dua ve yapılacak ibadetler neler? İsra ve Miraç ne demektir? Miraç nasıl gerçekleşti? soruların yanıtları merak edilirken bugünlerde sevdiklerinizle kutlayabileceğiniz en güzel Miraç Kandili mesajaları bu haberimizde derledik. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gününün gecesinde gerçekleşen Peygamber Efendimiz'in kutlu yürüyüşü anlam ve önemi bir kez daha hatırlamak için idrak edilen bir gecedir. Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte geçtiğimiz günlerde Berat Kandili'ni idrak ettik. Bu ayları birçok kişi oruç tutarak, namaz kılarak ve dualar ederek geçiriyor. Öte yandan Miraç Kandili'de Müslüman alemi tarafından yine heyecanla bekleniyor. Miraç Kandili'nde camiler dolup taşıyor. Tüm 'de bu mübarek gün dualar ile idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi nden yayımlamış olduğu dini günler takvimine Kandili tarihi belli oldu. 'Miraç Kandili ne zaman' sorusu yanıtını bulmuş oldu. Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olarak kabul edilen bu önemli güne sayılı günler kaldı.


Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bir mübarek güne daha sayılı günler kaldı. 2018 tarihi bu hafta en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. ''Miraç Kandili ne zaman'' sorusunun yanıtı sık sık sorgulanıyor. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinir. Bu özel günde yine camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak. Diğer günlere nazaran daha çok dua ve ibadet ile geçirilecek. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak?

Miraç, Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak ve yükselmek anlamını taşır. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinir. Her yıl dua ve ibadetler ile kutlanan Kandili tarihi için geri sayım başladı. ''Miraç Kandili ne zaman'' cevabı en çok merak edilen soruların başında geliyor. Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan bu özel günde yine eller semaya açılacak ve camiler dolup taşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi nden açıklanan dini günler takvimine göre ''Miraç Kandili ne zaman hangi gün'' sorusunun yanıtı belli oldu.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 10:31
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