Deniz ulaşımına hava muhalefeti

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kavağı-Sarıyer-Rumeli Kavağı güzergahlarında karşılıklı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilmesi kararlaştırıldı.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kavağı-Sarıyer-Rumeli Kavağı güzergahlarında karşılıklı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilmesi kararlaştırıldı.
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