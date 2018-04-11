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Deniz ulaşımına hava muhalefeti

Olumsuz hava koşulları İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu.

Deniz ulaşımına hava muhalefeti

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kavağı-Sarıyer-Rumeli Kavağı güzergahlarında karşılıklı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilmesi kararlaştırıldı.

  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 08:17
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