NATO'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek.

Genel Sekreterin temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.