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'da operasyonu

Özel harekat polisinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, ticareti yaptığı iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı.

İstanbulda uyuşturucu operasyonu

Sultangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ticareti yaptığı iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı türlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtilen bu kişiler gözaltına alınarak sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 07:41
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