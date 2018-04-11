Cezaevi yolcusu

İstanbul Ataşehir'de önceki gün dehşet verici bir olay gerçekleşti. Çekmeköy'den Kadıköy'e giden otobüste bulunan bir yolcu, trafik yoğunluğu nedeniyle durak harici inmek istedi. Otobüs şoförü Sultan Ahmet Yazıcı ise kural dışı olduğunu söyleyerek yolcunun inmesine izin vermedi. Bunun üzerine ikili kavga etti. Kavga sırasında kontrolsüz kalan otobüs, öndeki araca çarparak durabildi. Yolcu dolu araçta yaşanan kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, şoför Yazıcı'ya silah çekti. Sürücü de kendisini korumak için karşılık verdi. Ancak daha sonra fenalaşıp sinir krizleri geçirdi. Silahlı saldırgan ise fırsattan istifa edip, olay yerini terk etti. Yolcular tarafından hastaneye kaldırılan şoför tedavi edildi. Taburcu olunca da karakola gitti. Saldırganı şikayet etti.
POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Otobüsün şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, "Boğuşurken belindeki silahı çıkardı, mermiyi ağzına verdi ve polis olduğunu söyleyerek küfürler etti. Olay daha da büyümesin diye silahın üzerine atladım. Toplu taşımada insanların hayat tehlikesi var. Polis olduğunu söyledi ancak herhangi bir kimlik göstermedi. Kimlik gösterse de, polis olsa dahi indirecek pozisyonum olmadığı için orada indirmemi isteyemezdi. Ben görevimi yaptım" şeklinde konuştu.
POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Otobüsün şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, "Boğuşurken belindeki silahı çıkardı, mermiyi ağzına verdi ve polis olduğunu söyleyerek küfürler etti. Olay daha da büyümesin diye silahın üzerine atladım. Toplu taşımada insanların hayat tehlikesi var. Polis olduğunu söyledi ancak herhangi bir kimlik göstermedi. Kimlik gösterse de, polis olsa dahi indirecek pozisyonum olmadığı için orada indirmemi isteyemezdi. Ben görevimi yaptım" şeklinde konuştu.
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