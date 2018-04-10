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bayraklı yatta yakalanan imamı 16 bin 954 kez ByLock'a girmiş

Marmaris'te bayraklı yatta 5 kişi ile sahte kimlikle gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) 5 ilden sorumlu sözde " Bölge İmamı" Murat Elmas'ın 16 bin 954 kez ByLock'a girdiği ortaya çıktı.

Yunanistan bayraklı yatta yakalanan FETÖ imamı 16 bin 954 kez ByLocka girmiş

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan yargılandığı ve yakalamalı firari sanık olduğu öğrenilen Elmas'ın, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorgusu sürüyor.

BYLOCK'A 16 BİN 954 KEZ GİRMİŞ

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"un 3 telefonunda da yüklü olduğu tespit edilen Elmas'ın telefonlarının birinden ByLock'a 16 bin 954 erişim sağladığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri devam eden Elmas'ın üyeleriyle ilişkileri ve Samsun'daki bağlantıları da araştırılıyor.

YUNAN BAYRAKLI YATTA YAKALANMIŞTI

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2015 yılında FETÖ tarafından Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu Samsun bölge imamı olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas'ın Marmaris'te olduğu tespit edilmişti. Marmaris'teki birimlerle yapılan irtibat sonucu yat limanına düzenlenen operasyonda bayraklı bir yatta Murat Elmas ile yanındaki 5 kişi gözaltına alınmıştı.

FETÖ okullarında din kültürü öğretmeni olarak görev yapan, üzerindeki sahte kimlikle Yunanistan'a kaçmayı planlayan şüphelinin 3 telefonunda ByLock yüklü olduğu tespit edilmişti.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 12:56
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