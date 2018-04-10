Erdoğan'dan flaş "Afrin" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, "Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz." dedi.

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