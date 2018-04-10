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Erdoğan'dan flaş "Afrin" mesajı

Erdoğandan flaş Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, "Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz." dedi.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 13:09
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