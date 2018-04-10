Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.



İşte Erdoğan'ın konuşması:



"BU DURUM BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTTİ"

Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı. Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden bir makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiği cevabı vermesi gereken bir makamdır.



"POSTALIN EKSİKSE SANA POSTAL DA GÖNDERELİM"

Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gerken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.







"AFRİN'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISINI 4071 OLDU"

Bu sabah itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071. Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürecek.



"MİTİNGİNDE BİR TANE TÜRK BAYRAĞI VAR MIYDI?"

Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir. Sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu sözle, lafla olmuyor. Kapı kapı dolaşarak oluyor.





"TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ SAHİBİ ÜLKELER ARASINDA GİRECEK"

Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan nükleer güç santralinin temelini Sayın Putin ile birlikte canlı bağlantıyla attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yatırım bedeli yaklaşık olarak 22 milyar doları bulacak. Akkuyu nükleer güç santrali tüm reaktörleri ile devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu tek başına orası karşılayacak. İlk ünitesini 2023 yılında devreye almayı hedeflediğimiz bu santralle Türkiye, dünyadaki az sayıda nükleer güç santrali sahibi ülkeler arasına girmiş olacak.





BU KATLİAMI LANETLİYORUM, BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEKLER

Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek.





"CARİ AÇIKTA 19 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞTİRME"

Proje bazlı teşvik sistemini tanıttık. 19 firmamıza ait 23 projeye ilişkin teşvik belgelerini sahiplerine teslim ettik. 135 milyar lira yatırım bedelli bu projelerle ihracatımızı 6 milyar dolar üzerinde artırıyor, ithalatamızı 12 milyar azaltıyoruz. Cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileştirmenin temelini atmış oluyoruz.

"KOSOVA'DAN 6'SINI, GABON'DAN 3'ÜNÜ ALDIK"

Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti. Gideceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak.





EN MAKUL İŞİ BİLE SKANDAL HALİNE GETİRİYOR

"Bu zat geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. İyi de etmiş. Grup kürsüsünde kendin çal kendin oyna diye zırvalayacağına hiç değilse gerçek hayatın içine girmiş. En makul işi bile skandal haline getirmeyi başarıyor. Bu zat Suriyeliler için 'Çocuklar dilenci, kadınların ne olduğunu bir araştırın' demişti. 'Vatana ihanet 1.5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye sokmaktır' demişti. 'Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğiz' demişti. Bu yıl ise Suriyeli sayısına ve bunlar için harcanan paraya kafayı taktı. İlgili kurumlara sorsa tam sayıyı alacak.

KARAKTERİNİ ORTAYA KOYDU

Sen olsa olsa adamlarını Esed'e gönderirsin sonra da sen yanına gidersin. Biz ikaz ettik olmadı olmayınca da ilişkimizi kestik. Suriyelilere verilen ayda 200-250 liraya dahi tahammül edememiştir. Şimdi de roman vatandaşlarımızla Suriyelileri kıyaslayarak karakterini ortaya koymuştur. Yarın roman kardeşlerimizle bu şahsa hak ettiği cevabı vereceğimize inanıyorum. Benim doğduğum büyüdüğüm mahalle roman kardeşlerimledir. Açık net, gizlemeye gerek yok.

BUNLARI ANLATAYIM, CİBİLİYETİNİ HERKES ANLASIN

Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir. "

ÇOCUK İSTİSMARI DÜZENLEMESİ

Gözümüzün nuru çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Üzerine titrediğimiz çocukların risklerden korunması bizim için çok önemli. Hele hele masumiyetin simgesi çocuklarımızın istismara uğramasına asla tahammül edemeyiz. Biz insanlık suçu olarak gördüğümüz çocuk istismarının önlenmesi için her türlü tedbiri almakta kararlıyız. Yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Sonuçta ortaya acil eylem planı ortaya çıktı. Çocuk istismarıyla ilgili cezaları ağırlaştırılan kanuni düzenleme de Meclis Başkanlığına sunuldu. Üst ceza sınırı 20 yıldan 40 yıla kadar çıkartılıyor. Suçun nitelikli olması halinde ceza müebbete veya ağırlaştırılmış müebbete kadar yükseltilecek. Sıkıysa bundan sonra da bu yola tevessül etsinler. Artık budan sonra ömürleri cezaevinde geçer orada çürürler. Çocuklara yönelik istismar suçu işleyenler için kimyasal hadım ayrıca yapılabiliecek. Çocuklarla ilgili haberlere yayın yasağı getirilecek.



YURTDIŞINDAKİ TÜRKLERE ÇAĞRI

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da bu mühim hadise yaşandı. Bizi üzen şu; Alman makamları terör örgütüne bu kadar yumuşak davranırken terör örgütünün karşısınndaki Türk vatandaşına bu zulmü neden yapar? Hollanda'da karşılaştık ABD'de karşılaştık. Al birini vur öbürüne. Avrupa'nın terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Dağda aradıklarımızın Avrupa'da karşımıza çıkmasından bıktık usandık. Avrupa'da özgürlükler sadece Türkiye'ye hakaret edenler içindir. Avrupa'da ülkemize her türlü düşmanlığı göstermekte serbestsiniz.Türk milleti bu tür tehditlere pabuç bırakmaz. Ama iyi bilsinler ki kendi sonlarını kendileri hazırlıyorlar. Buradan Avrupa'daki vatandaşlarıma sesleniyorum, bulunduğunuz ülkede gurbette değil ana vatanınızdasınız. Bulunuğunuz ülkelerin vatandaşlık haklarından faydalanın. Ana dilinizden, inancınızdan asla taviz vermeyin. Ama yaşadığınız ülkenin dilini ve sosyal ortamını da mutlaka öğrenin