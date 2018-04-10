Yıldırım: "Kılıçdaroğlu'nun ruh hali iyi değil"

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan ve Afganistan seyahatleri dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Yıldırım, 2019 seçimlerinde AK PARTİ ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'na karşı CHP-İP-Saadet ve HDP'nin ilk turda kendi adaylarını çıkararak Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakma stratejisi izleyeceği iddialarına " Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır. Kim kiminle kol kola girer, yol arkadaşlığı yapar buna kendileri karar verecek" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınırda askerlere moral ziyaretine giden sanatçılarla ilgili eleştirilerine de değinen Yıldırım, CHP liderinin siyaset üretemediğini ve bu durumun ruh halini olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye'nin Münbiç politikasının değişmeyeceğini kaydeden Yıldırım, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan vatandaşları için Iğdır'da bir kamp inşa edileceğini açıkladı. Yıldırım, Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulanan Yunan Başbakanı Çipras'a ise "Bizim amacımız iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek" mesajı gönderdi. Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

2019 SEÇİMLERİ

Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alır. Kim kiminle kol kola girer, yol arkadaşlığı yapar buna kendileri karar verecek. Biz vatandaşımızın önüne yaptıklarımızla çıktık bu güne kadar. Ham hayallerle vatandaşımızı hiç yanıltmadık. Bundan sonra da öyle olacak. Biz işin adını koyduk. Cumhur ittifakı dedik. MHP zaten bunu açıkladı. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ

CHP Genel Başkanı sanatçıların operasyona katılan asker ve komutanlarla bir araya gelmesine gösterdiği tepki anlamlı değil. Niye bu kadar keskin tepki gösterdi onu anlamak mümkün değil. Büyük bir başarıya imza atmış Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunmanın neresi yanlış? Biz de Afganistan'da kahraman subaylarımızla bir araya geldik. Bizim için de yarın bir şey söyleyebilir. Kendi gidemediği için herhalde bir sıkıntı içerisinde, bunun verdiği bir eziklik var. Bunu ortadan kaldırmak için var gücüyle karşı atağa geçmeyi tercih ediyor. Hakikaten kötü bir üsluptu. İşi getirip şehitlerimizle karşılaştırmak filan, bunlar fevkalade talihsiz değerlendirmeler. Ve toplumda bir karşılığı da yok. Kılıçdaroğlu'nun siyaset üretememesi, geleceğe yönelik kucaklayıcı mesajlar verememesinin ruh halini de olumsuz etkilediğini düşünüyorum.

MÜNBİÇ MESAJI

Münbiç'le ilgili başlatılan bir diyalog süreci var. Bu sürecin bir şekilde sonuçlanması gerekiyor. O olmadan yeni bir çalışma içerisine gitmek doğru olmaz. Ama bu Münbiç'deki düşüncemizi değiştirdiğimiz anlamına gelmiyor. Münbiç'de hiç bir PKK- PYD, DEAŞ terör örgütü mensubu kalmayacak. Orada zaten yoğun olarak Arap kabileler yaşıyor. Münbiç yönetimini asil sahiplerine vermek gerekir. ABD'ye görüşümüzü açık ve net olarak ifade ettik. Biz teklifi Tillerson zamanında bir öneri olarak sunduk. O öneri hala masadadır. ABD yakında bir karar verecektir.



*Başbakan Yıldırım, Afganistan seyahati dönüşünde TAKVİM Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye gündemi değerlendirdi.

DOĞU GUTA KATLİAMI

Suriye'de rejimin masum çocuklara, savunmasız insanlara karşı yaptığı bu vahşet kabul edilemez. Doğu Guta'da kısa bir süre önce yaşanan saldırılarda kurtarılan insanlara yine biz kucak açtık. Sayıları her geçen gün de artıyor. Beş yüz ile başladı 10 bini aştı. Dolayısıyla biz başından beri Suriye'de artık bu insanlık ayıbının sona ermesini, kendi toprak bütünlüğü içinde teröre bulaşmamış bütün etnik unsurların ve grupların katılımıyla kalıcı bir barış sürecinin gerçekleşmesini istiyoruz. Rusya ve İran ile beraber yürüttüğümüz Astana süreci var. Diğer koalisyon ülkelerinin de bu yöndeki faaliyetlerini her zaman destekler bir tutum içindeyiz.

AFGAN GÖÇÜ

Kendi ülkesini terk ederek doğu sınırlarımızdan giriş yapan kişi sayısı son 1 yılda 146 bin. Bunun 50 bin kadarı Afganistanlılar. Afganistan'daki terörden bıkıyor, orada bir gelecek görmüyor, yollara düşüyor. Daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak için az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir akın var dünyada. Şu anda tüm dünya genelinde göçmen sayısı 65 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler'de nüfusu 65 milyonun üzerinde sadece 20 ülke var. 21'nci ülke göçmenler. Bu küresel bir soruna dönüşmüş vaziyette. Bunun en büyük bedelini de biz ödüyoruz. Afganistan terörün bitirilmesi konusunda kapsamlı ve kararlı bir politika uygulamaya başladı. Çok operasyon yapıyor. Bu da göçü tetikliyor. İnsanlar hayatını kurtarmak için, çok da seçici olmuyorlar. Ama biz gelenlerden terörle ilgili olanları geri gönderiyoruz. Gitmeyenlerin hayatlarının daha düzgün olması için tedbirler alıyoruz. Iğdır'da bir kamp kuracağız. Çalışmasını başlattık. İran üzerinden gelenlerin barınacağı bir kamp olacak. Burada ciddi bir ihtiyaç var.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Kongre konusunda kendisini tebrik ettim. Asıl ziyaretin amacı o. Memleket meselelerini konuştuk. Terörle mücadeleyi konuştuk. Anayasa değişikliği sürecinde yaptığımız görüşmeler çalışmalar gözden geçirdik. Hatıralarımızı canlandırdık.

ÇİPRAS'A MESAJ

Biz kimseye şantaj yapmıyoruz. 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçak darbeciler hala neden orada? Onlar Türkiye'de darbe yaptılar, insanları öldürdüler. Yunanistan makamlarının 'Niye bunları iade etmedik" diye sormaları lazım. Bizdeki Yunan askerleriyle ilgili konu yargıda. Yargı gereğini yapacak. Bizim yapacağımız bir şey yok. Yargılanma sürecine bizim bir dahlimiz olamaz. Yunanistan bizim komşumuz. Amacımız iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek.