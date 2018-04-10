Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ediyor...
FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında sıcak gelişme
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi
Etiketler: FETÖ
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