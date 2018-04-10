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ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında sıcak gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KHK ile kapatılan okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖcü öğretmenlere operasyon!

Gözaltı kararı verilen şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 15 ilde devam ediyor...

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  • 10 Nisan 2018, Salı 09:28
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