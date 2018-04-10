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'da 'ya büyük darbe!

'ın Erciş ilçesinde 'lı teröristlere yönelik operasyonda, içerisinde silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi bulunan 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi

PKKya büyük darbe!

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü 'nın kış üstlenme alanlarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonu gerçekleştirildi.

TERÖRİSTLERE AİT BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, tabanca, 32 tabanca fişeği,18 makinalı tüfek fişeği, 4 roketatar sevk fişeği, 238 piyade tüfeği fişeği, bir piyade tüfeği şarjörü, roketatar mühimmatı, 11 tüp, 200 metre kablo, 86 pil, 2 rulo koli bandı, şarjlı tornavida seti, 3 akım dönüştürücü, bir lehim ile çok miktarda gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 09:51
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