Yalı kazasından sonra ortaya çıktı! Facia ucuz atlatılmış

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan İtalya'nın Siracusa Limanı'na giden M/T Sienna, kaza sırasında Beykoz Umuryeri açıklarındaydı. 60 bin ton petrol taşıyan Panama bayraklı, 244 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki tankerin kılavuz kaptanla seyir halinde olması büyük şans olarak değerlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan kazayı duyar duymaz yanıcı ve parlayıcı petrol taşıdığı için özel geçiş kuralları uygulanan tankeri yavaşlattı. 8-10 knots hızla giden gemi kılavuz kaptanın talimatı ile Beykoz Umuryeri'nden itibaren makinelerini yavaşlatırken ancak Paşabahçe açıklarında durabildi. Sürüklenme ya da karaya oturma ihtimali olan tankerin makinelerini durdurmayan kılavuz kaptan, tekrar Karadeniz'e yöneldi. 244 metre boyundaki geminin tam olarak geri dönmesi için olduğu yerde 22 ayrı manevra yaptığı öğrenildi. Bu manevralar sırasında akıntıya kapılan geminin bir süre komutları dinlemediği ve kısa bir süre sürüklendiği de ortaya çıktı. Yaklaşık bir saat süren geri dönüş manevrası ile tekrar Karadeniz'e dönen M/T Sienna ancak dün sabah kazadan 40 saat sonra İsta nbul Boğazı'ndan geçti.

YALIDA İNCELEME

Malta bayraklı "Vitaspirit" geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda dün hasar tespiti yapıldı. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip yalıya gelerek inceleme başlattı. Yalının yeniden ihyası ile ilgili rapor tutulacağı öğrenildi.