Hasar büyük

İstanbul Boğazı'nda dün yaşanan gemi kazasının ardından Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları dün başladı. Anıtlar Kurulu izni sonrası İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip, yalıda inceleme başlattı. Yalı sahibi ailenin avukatı Nazlı Selek ise yaptığı açıklamada, yalıda şu an kazayla ilgili hasar tespit çalışması yürütüldüğünü söyledi. Yalıda bulunan değerli eşyaların tespitinin yapıldığını belirten Selek, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) gelen uzman hocalar özellikle evin ön tarafına kesinlikle girilmemesi gerektiğini söylediği için oradaki eşyaları kurtaramıyoruz. Anıtlar Kurulu'nun incelemesini bekliyoruz" dedi.
EŞYALAR PAHA BİÇİLMEZ
Yalının birinci derece tarihi eser niteliği taşıdığını anımsatan Selek, "Yalı ve içindeki eşyalar 200 yıllık. Hekimbaşı Salih Efendi'nin odasındaki özel eşyaları hepsi perişan olmuş" diye konuştu. Bu arada geminin işletmecisi Vita Management S.A "Türk yetkililere içten teşekkürlerimizi sunarken, olayın tüm yönleriyle araştırılması konusundaki kararlılığımızı da ayrıca ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.
KOMŞU RESTORANLARA KAÇAK İHBARI
Yalıya komşu Lacivert ve Uskumru balık restoranlarının kazık çakarak deniz tarafına doğru büyütüldüğü iddia edildi. İki restoranın bu alanların üstünü pergola ile kapattığı ve birer de iskele yaptırdığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ihbar yapıldı.
EŞYALAR PAHA BİÇİLMEZ
Yalının birinci derece tarihi eser niteliği taşıdığını anımsatan Selek, "Yalı ve içindeki eşyalar 200 yıllık. Hekimbaşı Salih Efendi'nin odasındaki özel eşyaları hepsi perişan olmuş" diye konuştu. Bu arada geminin işletmecisi Vita Management S.A "Türk yetkililere içten teşekkürlerimizi sunarken, olayın tüm yönleriyle araştırılması konusundaki kararlılığımızı da ayrıca ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.
KOMŞU RESTORANLARA KAÇAK İHBARI
Yalıya komşu Lacivert ve Uskumru balık restoranlarının kazık çakarak deniz tarafına doğru büyütüldüğü iddia edildi. İki restoranın bu alanların üstünü pergola ile kapattığı ve birer de iskele yaptırdığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ihbar yapıldı.
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