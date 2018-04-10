Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.Detaylar geliyor...
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.Detaylar geliyor...
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