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  1. PKK'ya büyük darbe!

Kuzey Irak'a hava harekatı

Kuzey Iraka hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 09:56
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