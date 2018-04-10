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bu kez tarih verdi! Bugün hava nasıl olacak? (10 Nisan 2018 tahminleri)

Genel Müdürlüğü tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Bugün hava nasıl? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 10 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...

Sabah puslu bir havaya uyananlar merakla 'sis kaç gün sürecek' sorusunu sormaya başladı. 'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre 10-11-12 Nisan tarihlerinde Marmara Bölgesi ve çevresinde sis ve pus hadisesi devam edecek.

Öte yandan Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bütün seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 08:43
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