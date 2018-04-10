Sabah puslu bir havaya uyananlar merakla 'sis kaç gün sürecek' sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre 10-11-12 Nisan tarihlerinde Marmara Bölgesi ve çevresinde sis ve pus hadisesi devam edecek.

Öte yandan Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bütün seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.