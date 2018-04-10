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Atama kararları 'de

Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma Bakanlıklarına ait atama kararları 'de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Fidan ve TETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Alak ile 6 il müftüsü görevlerinden alındı.

Atama kararları Resmi Gazetede

Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma Bakanlıklarına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakan Yardımcılığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatından, Ağrı İl Müftüsü İbrahim Gemici, Kars İl Müftüsü Mehmet Genç, Bingöl İl Müftüsü Mecit Can, Düzce İl Müftüsü Selami Emen, Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem ve Trabzon İl Müftüsü Keramettin Demir başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Feridun Alak'ın da başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması uygun görüldü.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 08:00
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