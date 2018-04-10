Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Makine Teknolojileri Öğretmeni Ali Demir ve 4 lise öğrencisi, teröristlerin şehirlerde kazdıkları hendekler sonrasında askeri alanda kullanılabilecek kara aracı üretmeye karar verdi.
Lise öğrencileri insansız kara aracı yaptı
Konya'da lise öğrencileri, askeri alanda ve arama kurtarmada kullanılabilecek 8 tekerlekli insansız kara aracı 'Porsuk'u üretti.
Etiketler: TOBB , askeri operasyon , porsuk
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.