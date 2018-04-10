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Lise öğrencileri insansız kara aracı yaptı

Konya'da lise öğrencileri, askeri alanda ve arama kurtarmada kullanılabilecek 8 tekerlekli insansız kara aracı ''u üretti.

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Makine Teknolojileri Öğretmeni Ali Demir ve 4 lise öğrencisi, teröristlerin şehirlerde kazdıkları hendekler sonrasında askeri alanda kullanılabilecek kara aracı üretmeye karar verdi.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 10:03
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