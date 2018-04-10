Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na salvo

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP Genel Başkanı için "CHP liderinin; sanatçıların, Afrin'de destan yazan Mehmetçiğe moral ziyaretini en hakaretamiz ifadelerle eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Cumhurbaşkanı kamuflaj giyip sanatçılarla birlikte sınır karakolumuza gitmişken, Sayın Kılıçdaroğlu da mekaplarını ayağına geçirip, terörist kıyafetlerini üzerine giyip doğruca PKK/PYD/YPG tünellerinde soluğu alabilir, arkadaşlarıyla çay partili, bol bol ihanet anısıyla dolu akşamlarda hasret giderebilir." dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bahçeli, "Polis olmak zordur, gece gündüz millet için çırpınmayı, devlet için çalışmayı gerektirir. Mangal gibi yürek ister. Türk polisi, vatana millate cevval bir sadakat, asalet numunesi, hakikate dikkat göstererek 173 yılı geride bırakmıştır. Türk Polis Teşkilatı ile haklı olarak övünüyoruz. Üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyorum. Hangi zorluklarla, engel ve engellemelerle mücadele ettiklerinin farkındayız. Görevdeki ve emekli polislerimizin sosyal taleplerinin gerçekleşmesi için her görevi üstleneceğiz. Polislerimize verilen 100 lira temsil tazminatının artırılmasını talep ediyorum. Polislerimizin kimseye muhtaç olmadan yaşayacakları bir hayata erişmelerini sağlamalıyız. Şunu unutmayalım, asıl polis, asıl hakim ve savcı insanın kendi vicdanıdır. 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Polis Özel Harekat'ta şehit olan şehitlerimiz başta olmak üzere tüm polis teşkilatımızın günün kutluyorum ve en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum."dedi. Türk polisi, Türk milletinin güven ve bekasının 173 yıllık hizmetkarıdır. Ek gösterge artışından tutun da emekli polislerimize verilen 100 liralık temsil tazminatının yükseltilmesi için gerekli müracaatı derhal yapacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum."

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ KATLİAM HAKKINDA

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliama değinen Bahçeli, "Osmangazi üniversitesine görevlendirilmiş kara şahış, akademisyenlerimizi katletmiştir. Olayın önü ve arkası dikkate alındığında üzüntümüz kadar kaygımızda büyümektedir. Görevleri başında uğradıkları saldırıyla yaşamını yitiren kardeşlerimize rahmet diliyorum. Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir. 4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir."

"KİM KİME BELGE OLMADAN FETÖ'CÜ DİYORSA ONLARDA BİR KUYRUK ACISI, KARANLIK BİR AÇIK VAR DEMEKTİR"

"Kim kime belge olmadan FETÖ'cü diyorsa onlarda bir kuyruk acısı, karanlık bir açık var demektir. FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan şahıs üniversiteye gölge düşürmüştür. Suç ve suçluya ön açanlar gizlenemeyecek kadar nettir. Sosyal medya zeminleri üzerinden ona bunu FETÖ'cü, çeteci gösteren, fitne yayan kim var ya lokması haram, ya da kripto damarı hafiyedir. Bunlar FETÖ'nün hedefleri için gizli bir faaliyet içinderdir. FETÖ'nün kökünün kurumasına destek verir gibi görünüp takoz koyan da bunlardır. Bunlara aldanmayın, kanmayın. Bu engelin kaldırılması vatan ve millet görevidir. FETÖ'nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir. Kripto damarın tam manasında deşifresi ve imhası çok acil bir ihtiyaçtır."

"OHAL'İN SÜRMESİ MİLLİ BİR ZORUNLULUKTUR"

OHAL'in devam etmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, ""FETÖ'cüler temizlenmeden, yok edilmeden OHAL bitmez, bitemez. OHAL'i kaldırmaya teşebbüs etmek cinayet ve gafilliktir. Bu yüzden OHAL'in sürmesi milli bir zorunluluktur. Bu kokuşmuşlara Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz. Buna hiçbir zalim, hiçbir işbirlikçi engel olamayacaktır. Koro halinde 'OHAL kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim. CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'ye kadar OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavrayamayan, kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevrelerdir."" açıklamasını yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKININ ZAYIFLAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhur İttifakı ile ilgili konuşan Bahçeli, "Cumhur ittifakının zayıflamasına izin vermeyeceğiz. 2019 Mart seçimlerinde dikkatli bir dil, hassas bir uslup kullanacağız. Asıl hedeften şaşmayacağız. AK Parti ile son derece seviyeli anlaşma ve uzlaşmaya dayalı tavrı sürdüreceğiz. Yol kazası istemiyoruz. Sığ çıkar hesaplarla hareket etmeyeceğiz. Denizi geçmek isterken derede boğulmayacağız. Pusuya yatıp Cumhur ittifakının çatlamasını bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. CHP'liler PYD'yi selamlasın biz önümüze bakacağız. CHP durmasın arka kapılarda, İP'le görüşsün, HDP ile buluşsun. Biz Zeytin Dalı hareketinin mirası ile sevinirken, CHP sanatçılarla uğraşmaya girişmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. CHP'lilerin sanatçıları eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Bu son çıkışta sakat bir dünya görüşü sırıtmaktadır. Ana muhalefetin başındaki zat tavrını ve tarzını çirikin ve çirkefleştirmektedir. HDP'yi destekleyen sanatçıların dışındakiler cHP tarafından sanatçı sayılmıyor. Yazıkalr olsun. CHP ayrışmayı, kutuplaştırmayı destekleyen yobaz bir sistem haline gelmiştir. CHP Türk milletinin gerçeğinden bir haber garabete dönüşmüştür. Kurucu parti, cumhuriyet düşmanlarının ini haline gelmiştir. Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. CHP liderinin; sanatçıların, Afrin'de destan yazan Mehmetçiğe moral ziyaretini en hakaretamiz ifadelerle eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Cumhurbaşkanı kamuflaj giyip sanatçılarla birlikte sınır karakolumuza gitmişken, Sayın Kılıçdaroğlu da mekaplarını ayağına geçirip, terörist kıyafetlerini üzerine giyip doğruca PKK/PYD/YPG tünellerinde soluğu alabilir, arkadaşlarıyla çay partili, bol bol ihanet anısıyla dolu akşamlarda hasret giderebilir" şeklinde konuştu.

"ESAD KONTROLDEN ÇIKMIŞTIR"

Suriye'deki olaylarla ilgili konuşan Bahçeli, "Doğu Guta ve çevresinde katliam yaşanmaktadır. Esad rejimi çocuklara ki,myasal silahlarla saldıracak kadar kontrolden çıkmıştır. Şam hesabı sorulması gereken bir insanlık suçu işlemiştir. Suriye topraklarında 11. yüzyılda haçlılar ne yaptıysa, Esad daha ileri taşımıştır. Doğu Guta'daki saldırıyı kınıyor, lanetliyorum. Parmağı olanlar doğduklarına pişman edilmelidir. İnsanlık dışı saldırıların tevhili yoktur. Masulara sarin gazı ile saldırmanın hiçbir sebebi açıklaması olamaz. Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar vermelidir." dedi.

" PYD'YE BİNLERCE TIR SİLAH GÖNDEREN ABD MASA DIŞINDA BIRAKILMIŞTIR"

İran, Rusya ve Türkiye'nin Astana görüşmelerine değinen Bahçeli, "3'lü bir mekanizma kurulması konusunda anlaşıldı. PYD'ye binlerce TIR silah gönderen ABD masa dışında bırakılmıştır. Bölgesel istikrar için terörle mücadele kapsamında TSK operasyon yapmış bölgenin sahiplerine geri vermiştir. Süren operasyonlar sivil hassasiyeti en üstte tutmaktadır. Türkiye, İran ve Rusya, Soçi'de üst düzey toplantılar düzenlemiştir. Yaşanan sivil kayıpların engellenmesini isteyen Türkiye büyük bir yol almıştır. Zirve sonrası açıklamada, Suriye'nin toprak bütyünlüğü konusundaki tavır oldukça değerlidir. Görüşümüz bu yöndedir. Suriye'deki teröristler sadece Türkiye için değil, bölgedeki tüm ülkeler için tehdittir. Suriye ve Irak'ın toprak bütnlüğünü kazanması Türkiye'nin beka meselesidir. Esad'ın katliamından bize ne deme lüksümüz yoktur. Sırtlarını nereye yaslarlarsa yaslasınlar kafalarını ezmek borcumuzdur." dedi.