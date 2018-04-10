Sabah Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgeye göre, Hamit kod Eyüp Ruşen Heybet isimli FETÖimamı, Alper Keten ile irtibat kurup örgütten partiye sızmaları sağlamak üzere faaliyette bulundu. Darbe girişiminin hemen öncesine denk gelen bu olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.



'EŞİN BİLE BİLMEYECEK'

FETÖ şüphelisi itirafçı Metin Kılıç, Ağrı KOM Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede "Darbe teşebbüsünden bir buçuk ay önce o dönemde 'İstişare abisi' olan Hamit kod adlı Eyüp Ruşen Heybet isimli kişi beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sıhhiye Kampüsü'nde yer alan kafeye davet etti. Daha önceden Eyüp Ruşen Heybet bana, "Seni biriyle tanıştıracağım ama bu görüştüğün kişiyi ve konuyu eşin bile bilmeyecek" demişti. Heybet beni Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Yrd. Doç. Dr. Alper Keten ile görüştürdü. CHP'de parti meclisi üyesi ve Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Keten bilgilerimi alarak beni CHP'de bir konuma düşündüğünü söyledi. Ayrıca Tahir Metin Pişkin'in de bir partide bir konuma yerleştirilmek istendiğini biliyordum. Pişkin, darbe girişiminden bir buçuk yıl sonra eşi Rabia Pişkin gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra ailesiyle Gürcistan'a kaçtı. Whatsapp'tan bana "Sen de çıkmak istersen böyle bir yol izleyebilirsin' dedi. 1-2 ay sonra oradaki ABD Büyükelçiliği'nden vize alarak Amerika'ya geçti. Pişkin asker imamı olduğunu söylemişti." dedi.



*Alper Keten

HACETTEPE'DEN ATILDI

2016'da FETÖ iltisakı gerekçesiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevine son verilen Keten, K.Maraş'ta CHP'den milletvekilliği adayı olmuş, Kılıçdaroğlu tarafından Bilim Platformu listesinden yönetime taşındı.



HAPİS CEZASI ALDILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyesi Fatih Gürsul, ByLock kullanıcısı çıkmış, hakkında açılan davada örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yine Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Murat Aksoy, örgütün medya yapılanması davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Aksoy, Eylül 2015'te Halk TV'de çıktığı programda açık açık darbe çığırtkanlığı yapmıştı.

Sabah/Nazif Karaman