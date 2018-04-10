İnegöl'de türü belirlenemeyen böcek

İnegöl ilçesi kırsal Kulaca Mahallesi'nde ceviz üretimi yapan Mustafa Kaplan ağaçlarını ilaçlarken yerde bir poşet gördü. Kaplan poşete yaklaşırken, böcekler uçarak çevreye dağıldı. Çevrede binlerce aynı böcekten olduğunu fark eden Mustafa Kaplan, ilaçlama çalışması yaptı. Böceklerin hangi türden olduğunu çözemeyen Kaplan, böcek ölülerini ve poşeti alıp, Ziraat Odası'na getirdi.