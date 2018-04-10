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İnegöl'de türü belirlenemeyen böcek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde türü belirlenemeyen binlerce böcek, çiftçileri canından bezdirdi. Çiftçiler haşere ilaçları kullanarak böceklerle mücadeleyi sürdürürken Ziraat Odası ekipleri de harekete geçti.

İnegöl ilçesi kırsal Kulaca Mahallesi'nde ceviz üretimi yapan Mustafa Kaplan ağaçlarını ilaçlarken yerde bir poşet gördü. Kaplan poşete yaklaşırken, böcekler uçarak çevreye dağıldı. Çevrede binlerce aynı böcekten olduğunu fark eden Mustafa Kaplan, ilaçlama çalışması yaptı. Böceklerin hangi türden olduğunu çözemeyen Kaplan, böcek ölülerini ve poşeti alıp, Ziraat Odası'na getirdi.

  • 10 Nisan 2018, Salı 13:42
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