



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar akşamı Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde Gaioz Giorkhelidze (Gayoz Zviadadze) ile oğlu olduğu ileri sürülen ve daha sonra çalışan olduğu belirlenen Giga Giorkhelidze (27), 2888 Sokak'taki eve birkaç metre uzaktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Saldırganlar iki kişinin üzerine tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze (Gayoz Zviadadze) olay yerine hayatını kaybederken, Giga Giorkhelidze ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi.

Silahlı saldırı olayı Rus basınında geniş yankı buldu. Rus internet sitelerinde yer alan haberlerde, Zviadadze'nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve Rusya'da 'Giya Kutaisskiy' lakabıyla bilindiği yazıldı. Rus basını yaşanan olayın bir mafya hesaplaşması olduğunu da belirtti.