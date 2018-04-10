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  1. Genç kızı duyan herkes 'öyle bir şey olur mu' diyor

'deki infaz için ilginç iddia

'nın ilçesinde önceki akşam eve giderken kar maskeli kişilerin silahlı saldırısında öldürülen şahsın üzerindeki pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı. Öldürülen şahsın 'da "" olarak tanınan Longinozovich olduğu öğrenilirken cinayetin Rostov'daki nüfuz alanlarının paylaşımı ve yıl sonunda yapılacak “babaların babası” oylaması öncesinde üstünlük kurma yarışı yüzünden işlendiği iddia ediliyor.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar akşamı 'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde Gaioz Giorkhelidze () ile oğlu olduğu ileri sürülen ve daha sonra çalışan olduğu belirlenen (27), 2888 Sokak'taki eve birkaç metre uzaktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Saldırganlar iki kişinin üzerine tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze (Gayoz Zviadadze) olay yerine hayatını kaybederken, Giga Giorkhelidze ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi.

Silahlı saldırı olayı Rus basınında geniş yankı buldu. Rus internet sitelerinde yer alan haberlerde, Zviadadze'nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve 'da 'Giya Kutaisskiy' lakabıyla bilindiği yazıldı. Rus basını yaşanan olayın bir mafya hesaplaşması olduğunu da belirtti.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 16:51
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