;
Yol Durumu
  1. ABD vurmaya hazırlanıyor
  2. Hayat borcu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rus lider Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rus lider Putin ile telefonda görüştü. ​ 'yı konu alan görüşmede, Erdoğan net mesaj verdi: "Sivillerin ölümünü engelleyelim..."

Konu Doğu Guta
Cumhurbaşkanı ile Federasyonu Başkanı , dün telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra 'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Duma ve 'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı. İki liderin, ay başında 'da gerçekleşen ÜDİK toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve'nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.

Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar