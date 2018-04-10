Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, dün telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı. İki liderin, ay başında Ankara'da gerçekleşen ÜDİK toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve'nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rus lider Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rus lider Putin ile telefonda görüştü. Doğu Guta'yı konu alan görüşmede, Erdoğan net mesaj verdi: "Sivillerin ölümünü engelleyelim..."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Doğu Guta , Vladimir Putin , Ankara , Suriye , Rusya
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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