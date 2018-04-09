TEM otoyolu Kocaeli'nin İzmit kesiminde aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara kesimi trafiğe kapandı.
Kaza, TEM otoyolu İzmit Gültepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü, iki tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
TEM'de zincirleme kaza!
İzmit'te, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, yolda uzun araç konvoyları oluştu.
TEM otoyolu Kocaeli'nin İzmit kesiminde aralarında yolcu otobüsünün de olduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara kesimi trafiğe kapandı.
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