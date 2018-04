ABD'li kaynaklar, ilk bulgulara göre Suriye'deki saldırıda sinir gazı kullanıldığını ancak detaylı inceleme gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika Suriye açıklaması geldi.







BÜTÜN SEÇENEKLER MASADA

ABD Başkanı Donald Trump açıklamada, ''Doğu Guta'daki çirkin saldırıyı kınıyorum. Bir iki gün içinde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Saldırının arkasında kim olduğunu bulacağız'' dedi. Ayrıca Trump, ''Suriye için bütün seçenekler masada'' ifadesine yer verdi.



TRUMP, SURİYE İLE İLGİLİ ASKERİ KURMAYLARINI TOPLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye meselesini görüşmek üzere üst düzey askeri kurmaylarıyla Beyaz Saray'da bir araya geleceği açıklandı.

Suriye'de zehirli gaz saldırısı ile kadın ve çocukların ölümleri sonrası "Bedel ödeyeceksin, hayvan Esad" açıklamasının ardından Başkan Donald Trump'ın başkent Washington'da üst düzey askeri liderlerle bugün akşam saatlerinde bir görüşme yapacağı açıklandı. Suriye'ye karşı her zaman hava saldırılarını savunan yeni ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un Beyaz Saray'daki ilk iş gününde Trump'ın askeri kurmaylarından brifing alacağı ve liderlerle akşam yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.

Trump, dünkü mesajında Suriye yönetiminin Duma kentinde kimyasal silah kullanmasını kınayarak, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve İran'ı Esad'ı desteklemekle suçlamıştı. Trump, "Hayvan Esad, bedel ödeyeceksin" açıklamalarını yapmıştı.



Mattis: "Şu an için hiçbir şeyi dışlamıyorum"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, sabah Suriye'deki kimyasal gaz saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, ''Şu an için hiçbir şeyi dışlamıyorum. Önce bakmamız gereken neden hala kimyasal silah kullanılmaya devam ediliyor'' dedi.

Mattis, Suriye'deki şüpheli bir kimyasal saldırı sonrasında ABD'nin askeri müdahalesine ilişkin iddialar hakkında, "Suriye'nin kimyasal silahları terk etmesini sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.