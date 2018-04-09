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Başkanı Trump'tan açıklaması

'li kaynaklar, ilk bulgulara göre ’deki saldırıda sinir gazı kullanıldığını ancak detaylı inceleme gerektiğini belirtti. ABD Başkanı 'tan son dakika Suriye açıklaması geldi

Trumptan Doğu Guta çıkışı

'li kaynaklar, ilk bulgulara göre 'deki saldırıda sinir gazı kullanıldığını ancak detaylı inceleme gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı 'tan son dakika Suriye açıklaması geldi.



BÜTÜN SEÇENEKLER MASADA
ABD Başkanı Donald Trump açıklamada, '''daki çirkin saldırıyı kınıyorum. Bir iki gün içinde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Saldırının arkasında kim olduğunu bulacağız'' dedi. Ayrıca Trump, ''Suriye için bütün seçenekler masada'' ifadesine yer verdi.

TRUMP, SURİYE İLE İLGİLİ ASKERİ KURMAYLARINI TOPLUYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye meselesini görüşmek üzere üst düzey askeri kurmaylarıyla 'da bir araya geleceği açıklandı.
Suriye'de zehirli gaz saldırısı ile kadın ve çocukların ölümleri sonrası "Bedel ödeyeceksin, hayvan Esad" açıklamasının ardından Başkan Donald Trump'ın başkent Washington'da üst düzey askeri liderlerle bugün akşam saatlerinde bir görüşme yapacağı açıklandı. Suriye'ye karşı her zaman hava saldırılarını savunan yeni ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un Beyaz Saray'daki ilk iş gününde Trump'ın askeri kurmaylarından brifing alacağı ve liderlerle akşam yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.
Trump, dünkü mesajında Suriye yönetiminin Duma kentinde kullanmasını kınayarak, Rusya Cumhurbaşkanı ve 'ı Esad'ı desteklemekle suçlamıştı. Trump, "Hayvan Esad, bedel ödeyeceksin" açıklamalarını yapmıştı.

Mattis: "Şu an için hiçbir şeyi dışlamıyorum"
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, sabah Suriye'deki kimyasal gaz saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, ''Şu an için hiçbir şeyi dışlamıyorum. Önce bakmamız gereken neden hala kimyasal silah kullanılmaya devam ediliyor'' dedi.
Mattis, Suriye'deki şüpheli bir kimyasal saldırı sonrasında ABD'nin askeri müdahalesine ilişkin iddialar hakkında, "Suriye'nin kimyasal silahları terk etmesini sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 18:44
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