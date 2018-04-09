Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ziyaret için Ankara'da.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u resmi törenle karşıladı.
Erdoğan, Ceenbekov onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ziyaret için Ankara'da.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u resmi törenle karşıladı.
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