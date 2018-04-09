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Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nı 'de karşıladı. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek. Sonrasında ise anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 17:45
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