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13 ilde operasyon! 25 muvazzaf asker gözaltında

merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 25 muvazzaf asker gözaltına alındı.

13 ilde operasyon! 25 muvazzaf asker gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla /'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ordu, Adıyaman, Tekirdağ, Ağrı, Kahramanmaraş, Kars, Şırnak, Van, Antalya, Hakkari, , ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Operasyonda aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 17:25
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