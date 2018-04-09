13 ilde operasyon! 25 muvazzaf asker gözaltında

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ordu, Adıyaman, Tekirdağ, Ağrı, Kahramanmaraş, Kars, Şırnak, Van, Antalya, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
Operasyonda aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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