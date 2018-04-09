İlk etabı 29 Ekim 2018 günü açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Sadece İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. bünyesinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli görev yapacak. Havalimanında istihdam edilecek özel güvenlik görevlisi ilanına başvurular da devam ediyor.

Başvuru sayısı şimdiden rekora ulaşarak 14 bini geçti. Kabul edilen adaylar eğitimlerini başarıyla tamamlar tamamlamaz temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapacak. Sadece bir kariyer sitesinde, ilan 50 binden fazla görüntülendi ve 10 binin üzerinde başvuru bilgisi yer aldı.



HEDEF, HAVACILIK GÜVENLİĞİNDE UZMAN PERSONEL

Havalimanının yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, özel güvenlik şirketini kendi bünyesinde kurarak özellikle sivil havacılık güvenliği konusunda uzman bir personel kitlesi oluşturmayı hedefliyor. İlanda dolgun ücret yazması, uzun süre iş imkânı, sosyal haklar, adayların ilana büyük ilgi göstermesine yol açtı.



İSTEĞE BAĞLI OLARAK ÜCRETSİZ LOJMAN İMKANI

İstanbul Yeni Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilmeye uygun olmak geliyor. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek olmak da aranan diğer nitelikler. İstihdam edilecek kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak, ücretsiz maksimum 4 kişilik lojmanlar ve sosyal alan tahsis edilecek