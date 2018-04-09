Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir." diyen Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye'de öldüren maddeye değil, ölen insana göre tepki verilmeli. Türkiye, son saldırıya ilişkin tutumunu en açık şekilde ortaya koyan ülkelerdendir. Doğu Guta'da yaşananlarla ilgili Türkiye uzun zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürütüyor.

Kimyasal silah kullanıldığı çok net bir şekilde görünüyor.

Uluslararası toplum birlikte hareket etmeli, aksi halde başka sorunlar çıkar. Uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem, fayda vardır.

Türkiye'nin Afrin'de bulunması bir işgal değildir. Biz orayı teröristlerden ve terörden arındırmak için oraya gittik. Afrin bölgesi teröristlerden arındırılmış durumdadır. Bizim amacımız Suriye'yi bölmek değil.

Suriye, Rusya-ABD arasındaki bilek güreşine kurban edilmemeli.

Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yoktur.