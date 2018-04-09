;
Yol Durumu
  1. İdlib'de patlama: 15 ölü, 36 yaralı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan açıklaması

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü açıklama yaptı. Bozdağ, 'da kullanıldığını ve bunu konu üzerinde ile uzun süredir bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı

Bozdağ: Kimyasal silah kullanıldığı çok net!

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü açıklama yaptı.

Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir." diyen Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

'de öldüren maddeye değil, ölen insana göre tepki verilmeli. , son saldırıya ilişkin tutumunu en açık şekilde ortaya koyan ülkelerdendir. 'da yaşananlarla ilgili Türkiye uzun zamandır üzerinden bir çalışma yürütüyor.

kullanıldığı çok net bir şekilde görünüyor.

Uluslararası toplum birlikte hareket etmeli, aksi halde başka sorunlar çıkar. Uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem, fayda vardır.

Türkiye'nin Afrin'de bulunması bir işgal değildir. Biz orayı teröristlerden ve terörden arındırmak için oraya gittik. Afrin bölgesi teröristlerden arındırılmış durumdadır. Bizim amacımız Suriye'yi bölmek değil.

Suriye, Rusya-ABD arasındaki bilek güreşine kurban edilmemeli.

Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yoktur.

Etiketler: , , , , ,
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 21:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar