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'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti

Kadıköy Kent Konseyi'nin düzenlediği Sağlık Şenliği'ne katılan bir grup Yunan bayrağı renkli kıyafetlerle 'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadı. Hükümeti "Yunan adalarının işgali" yalanıyla eleştirerek algı yaratmaya çalışan 'nin bu çelişkili tavrı büyük tepki topladı.

CHPlilerden Sağlık Şenliğinde Sirtaki rezaleti

Kadıköy Kent Konseyi'nin düzenlediği Sağlık Şenliği'ne katılan bir grup 'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadı.

'li Kadıköy Belediyesi'nin Kent Konseyi dün Sağlık Şenliği adı altında Kadıköy Özgürlük Parkı'nda bir etkinlik düzenledi.

SİRTAKİ OYNADILAR
Buraya katılanlar üzerlerine mavi-beyaz renkli kıyafetler giyerek Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadılar.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki çekti.

CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti



BÜYÜK ÇELİŞKİ
Her fırsatta "Yunanlar adalarımızı işgal etti." yalanlarıyla algı yaratıp oy toplamaya çalışan CHP yine bir skandala ve ikiyüzlülüğe imza attı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Kent Konseyi dün Sağlık Şenliği adı altında Kadıköy Özgürlük Parkı'nda düzenlenen etkinlikte CHP'liler Yunan bayrağı renklerine bürünüp Yunan milli oyununu oynayarak eğlendiler.

Yunanistan ile ikili ilişkilerin bu denli gergin olduğu bir dönemde özellikle böyle bir etkinlik yapılması büyük tepki topladı. Bilindiği üzere Yunanistan Türkiye'nin uyarılarına ve taleplerine rağmen birçok 'cüye kol kanat gerip ülkesinde muhafaza ediyor. Böyle bir dönemde FETÖ'cülerin arka bahçesi CHP zihniyetinin düzenlediği etkinlikte parti üyelerinin Yunan sempatizanlığı sergilemesi, CHP'lilerin tutarsız ve ikiyüzlü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 23:30
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