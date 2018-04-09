CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti

Kadıköy Kent Konseyi'nin düzenlediği Sağlık Şenliği'ne katılan bir grup Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadı.
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Kent Konseyi dün Sağlık Şenliği adı altında Kadıköy Özgürlük Parkı'nda bir etkinlik düzenledi.
SİRTAKİ OYNADILAR
Buraya katılanlar üzerlerine mavi-beyaz renkli kıyafetler giyerek Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadılar.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki çekti.
BÜYÜK ÇELİŞKİ
Her fırsatta "Yunanlar adalarımızı işgal etti." yalanlarıyla algı yaratıp oy toplamaya çalışan CHP yine bir skandala ve ikiyüzlülüğe imza attı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Kent Konseyi dün Sağlık Şenliği adı altında Kadıköy Özgürlük Parkı'nda düzenlenen etkinlikte CHP'liler Yunan bayrağı renklerine bürünüp Yunan milli oyununu oynayarak eğlendiler.
Yunanistan ile ikili ilişkilerin bu denli gergin olduğu bir dönemde özellikle böyle bir etkinlik yapılması büyük tepki topladı. Bilindiği üzere Yunanistan Türkiye'nin uyarılarına ve taleplerine rağmen birçok FETÖ'cüye kol kanat gerip ülkesinde muhafaza ediyor. Böyle bir dönemde FETÖ'cülerin arka bahçesi CHP zihniyetinin düzenlediği etkinlikte parti üyelerinin Yunan sempatizanlığı sergilemesi, CHP'lilerin tutarsız ve ikiyüzlü tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
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