;
Yol Durumu
  1. Felsefi Akımların Arabesk Şarkılardaki Tek Cümlelik Özetleri
  2. Mucit Mehmet

lerini bağışladı

Fosillerini bağışladı
Sivas'ta 71 yaşındaki emekli biyoloji öğretmeni Ertuğrul Bostancı, 23 yıl boyunca Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 2008 yılında emekliye ayrıldı. Yıllarını geçirdiği liseye, bir anı bırakma kararı aldı. 50 yıl boyunca biriktirdiği leri, liseye bağışladı.



Merakının ilkokul 3'üncü sınıfta başladığını belirten Bostancı, "Koleksiyonumdaki bazı böcekler 650 milyon yıl önce ortaya çıkmış, 300 milyon yıl yaşamış, sonra ortadan kalkmıştır. Çok muazzam bir koleksiyonum oldu. Baktım evde problem çıkmaya başladı, ben de okuluma getirdim ve sergilemeye başladım" açıklamasını yaptı.
Etiketler: , ,
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar