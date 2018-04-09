Fosillerini bağışladı

Sivas'ta 71 yaşındaki emekli biyoloji öğretmeni Ertuğrul Bostancı, 23 yıl boyunca Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 2008 yılında emekliye ayrıldı. Yıllarını geçirdiği liseye, bir anı bırakma kararı aldı. 50 yıl boyunca biriktirdiği fosilleri, liseye bağışladı.
Merakının ilkokul 3'üncü sınıfta başladığını belirten Bostancı, "Koleksiyonumdaki bazı böcekler 650 milyon yıl önce ortaya çıkmış, 300 milyon yıl yaşamış, sonra ortadan kalkmıştır. Çok muazzam bir koleksiyonum oldu. Baktım evde problem çıkmaya başladı, ben de okuluma getirdim ve sergilemeye başladım" açıklamasını yaptı.
Merakının ilkokul 3'üncü sınıfta başladığını belirten Bostancı, "Koleksiyonumdaki bazı böcekler 650 milyon yıl önce ortaya çıkmış, 300 milyon yıl yaşamış, sonra ortadan kalkmıştır. Çok muazzam bir koleksiyonum oldu. Baktım evde problem çıkmaya başladı, ben de okuluma getirdim ve sergilemeye başladım" açıklamasını yaptı.
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