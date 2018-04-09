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'nün bölge imamı bayraklı "yat"ta yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) sözde " Bölge İmamı" Murat Elmas (48), Marmaris'te bayraklı yatta yakalandı.

FETÖnün bölge imamı işte böyle yakalandı!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında tarafından Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu Samsun bölge imamı olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas'ın Marmaris'te olduğunu tespit etti.

Marmaris'teki birimlerle yapılan irtibat sonucu ekipler yat limanına düzenledikleri operasyonda bayraklı bir yatta Murat Elmas ile yanındaki 5 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ okullarında din kültürü öğretmeni olarak görev yapan, üzerindeki sahte kimlikle Yunanistan'a kaçmayı planlayan şüphelinin 3 telefonunda ByLock yüklü olduğu tespit edildi.

Yata binerken yakalanan ve üzerinden sahte kimlik çıkan diğer 5 zanlının ise Marmaris'te işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Murat Elmas'ın FETÖ'nün Samsun bölge yapılanmasındaki en önemli isimlerden biri olduğunu belirten yetkililer, şüphelinin yakalanmasının örgütün bölge yapılanmasının çözülmesindeki önemine işaret etti.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 10:43
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