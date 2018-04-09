;
Yol Durumu
  1. Afrin’de ölü ele geçirilen ABD’li kadın terörist Alina Sanchez bakın kim çıktı

Bir haftada 43 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı son bir haftada 43 teröristin gerçekleştirilen operasyonlarla öldürüldüğünü açıkladı.

Bir haftada 43 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 10:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar