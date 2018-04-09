Bir haftada 43 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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