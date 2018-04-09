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, 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi ile için seçmenini hazırlıyor: HDP ile paneller düzenliyor, ortak manifesto açıklıyor...

CHP-HDP ittifakı yerelde başladı

, "Eşit koşullarda bir arada yaşamak" adı altında düzenlediği panellerden ilkini 'de gerçekleştirdi. CHP Mersin İl Başkanlığı'nın düzenlediği panelin yöneticiliğini Milletvekili Aday Adayı yaptı.

KÜRT SORUNUNU VURGULADILAR
Panelde CHP Parti Meclis Üyesi , Türkiye'de en önemli sorunun Kürt sorunu olduğunu söyledi.

"AK PARTİ'YE OY VEREN KÜRTLERİN OYUNU ALACAĞIZ"
Kısa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü söyleyen HDP'li Ahmet Özer ise AK Parti'ye oy veren yüzde 8'lik bir Kürt seçmenin CHP'ye yönelebileceğini ifade etti.

ORTAK MANİFESTO OKUDULAR
HDP'li Özer'in ardından söz alan CHP'li Yıldırım Kaya, hazırladığı ve il başkanlarının onayına sunduğu HDP ile manifestosunu okudu.

MANİFESTODA 'KÜRTÇE EĞİTİM' TALEBİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Diyarbakır'da açıklayacağı belirtilen manifestoda, tutuklu olan HDP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının serbest bırakılması, görevlerine iade edilmesi ve Kürtçe eğitim talebi vardı.

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 10:59
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