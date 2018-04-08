Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne karşı geniş çaplı operasyonu sürüyor. Bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgesine yönelik hava harekatında 12 hedef imha edildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde TSK birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında sığınak, barınak, silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini açıkladı.