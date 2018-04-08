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Kuzey 'a hava harekatı

'ın kuzeyindeki , Sinath-Haftanin, ve bölgesine yönelik hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Kuzey Iraka hava harekatı

, 'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne karşı geniş çaplı operasyonu sürüyor. Bugün Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, ve bölgesine yönelik hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında sığınak, barınak, silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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  • 08 Nisan 2018, Pazar 10:20
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