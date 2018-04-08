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'nün firar timi enselendi

Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 'cüler ile onların kaçmasına aracılık eden çete üyelerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.

FETÖnün firar timi enselendi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında; Aydın, İzmir, Kütahya ve Ankara illerinde ikamet ederken, Bodrum'dan yasadışı yolla yurt dışına kaçma hazırlığında olup, içlerinde kamudan ihraç olanların da bulunduğu /PDY üyesi şüphelilerle, bu şahıslara saklanmaları konusunda yer temin ederek, Yunan adalarına kaçmalarına aracılık etmeye çalıştığı düşünülen, toplamda 14 kişi gözaltına alındı.

ARALARINDA KAMUDAN İHRAÇ EDİLEN PERSONELLER VAR
Yakalananların arasında örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullanıcılarının olduğu şüphelilerin özel sektör çalışanlarının yanısıra Sağlık, Milli Eğitim ve Dışİşleri Bakanlıklarıyla, Üsteğmen iken kamudan ihraç oldukları belirtildi.

Gözaltındakilerden E.K'nın 2 Bylock hattı kullanıcısı, ayrıca 17-25 sonrasında yasa dışı yayın yapan Hür Sakarya gazetesinin yazı işleri müdürü olduğu belirlendi. E.K.'nın ByLock kullanıcısı eşi de gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliğindeki işlemleri devam eden şüphelilerin ileri ki günlerde Bodrum Adliyesine çıkarılacakları öğrenildi.

Sabah/Nazif Karaman

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  • 08 Nisan 2018, Pazar 10:52
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