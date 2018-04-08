Uzmanlar uyardı! Son dakikaya bırakmayın

Fiyatların yükseleceğine dikkat çeken sektör temsilcileri; geçen yıla oranla yurtiçi rezervasyonların %100 arttığını belirterek; tatil planlarını son dakikaya bırakmayın çağrısı yaptı.

Bu yıl Türk turizm sektörü yeniden altın çağını yaşamaya hazırlanıyor. Sektörde yaklaşık 40 milyon yabancı turistin ağırlanması bekleniyor. Artan sayı ile birlikte doğal olarak fiyatların da yükseleceği öngörülüyor. Durum böyle olunca da 'yabancıya ucuz, yerliye pahalı' algısı yeniden alevlendi. İç pazara erken rezervasyon çağrısı yapan sektör temsilcileri yurt içinde erken rezervasyonların geçen yıla oranla yüzde 100 arttığını; o nedenle alanda bu yıl büyük sıkışıklık yaşanacağını kaydediyor. Yetkililer, tüketiciye seslenerek; 'son dakikaya bırakmayın' çağrısında bulunuyor.