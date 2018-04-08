;
Yol Durumu
  1. Uzmanlar uyardı! Son dakikaya bırakmayın

Hükümetten yle ilgili 'takas' iddiasına yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , casusluk faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle tutuklanan nin takas yapılacağı iddialarını yalanladı.

Hükümetten Yunan askerleriyle ilgili takas iddiasına yanıt

Başbakan Yardımcısı , Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerin takas konusu olmadığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ilgili, Bozdağ, "Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

Etiketler: ,
  • 08 Nisan 2018, Pazar 12:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar