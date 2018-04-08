Hükümetten Yunan askerleriyle ilgili takas iddiasına yanıt

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerin takas konusu olmadığını söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ilgili, Bozdağ, "Maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı bu yollar da duble yollar da kaldırmaz, otoban da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz." ifadelerini kullandı.
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