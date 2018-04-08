İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'a sentetik uyuşturucu captagon sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı.
Suudi Arabistan'a giden kargodan uyuşturucu çıktı
Küçükçekmece'de bir kargo firmasına düzenlenen iki ayrı operasyonda Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen 13 adet piston içerisinden 63 kilo 28 gram ağırlığında 390 bin adet captagon uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu , KÜÇÜKÇEKMECE , Suudi Arabistan
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