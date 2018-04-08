;
Yol Durumu
  1. Dışişleri'nden flaş Doğu Guta açıklaması

'a giden kargodan çıktı

'de bir kargo firmasına düzenlenen iki ayrı operasyonda 'a gönderilmek istenen 13 adet piston içerisinden 63 kilo 28 gram ağırlığında 390 bin adet captagon ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'a sentetik captagon sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı.

Etiketler: , ,
  • 08 Nisan 2018, Pazar 15:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar