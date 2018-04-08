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Dışişleri'nden flaş açıklaması

'ndan 'de Duma'ya yönelik ya ilişkin açıklama geldi.

Dışişlerinden flaş Doğu Guta açıklaması

'nın Duma ilçesindeki ya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Mesajda, "Uluslararası toplum saldırı karşısında tepki ortaya koymalı. Saldırıyı rejimin düzenlediği yönünde güçlü şüphe bulunuyor" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

'de 7 Nisan günü akşamı Duma'yı hedef alan yeni bir saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği derin endişeyle öğrenilmiştir. Kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bu olay, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin 2118, 2209 ve 2235 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha hiçe sayıldığını göstermektedir.

Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasını bekliyoruz.

Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, insanlığa karşı suç teşkil eden, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan ve geçmiş saldırılar karşısında önlem alınmadığı için tekrarlanan bu tür hunharca saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu saldırıların cezasız kalmaması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.

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  • 08 Nisan 2018, Pazar 15:12
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