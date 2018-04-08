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mız neden 1854'te bitiyor? İşte nedeni

Prof. Dr. , e-devlet üzerinden görüntülenen tarihimizin neden 1854'ten öteye gidemediğine ilişkin sorulara son noktayı koydu.

Soyağacımız neden 1854te bitiyor? İşte nedeni

Ortaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türklerin Serüveni" konulu söyleşide yaptığı konuşmada, Türklerin çok asil bir millet olduğunu ve bunun dünya tarihçileri tarafından her zaman kabul görüldüğünü belirtti.

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  • 08 Nisan 2018, Pazar 16:06
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