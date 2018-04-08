Ortaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türklerin Serüveni" konulu söyleşide yaptığı konuşmada, Türklerin çok asil bir millet olduğunu ve bunun dünya tarihçileri tarafından her zaman kabul görüldüğünü belirtti.
Soyağacımız neden 1854'te bitiyor? İşte nedeni
Prof. Dr. İlber Ortaylı, e-devlet üzerinden görüntülenen soyağacı tarihimizin neden 1854'ten öteye gidemediğine ilişkin sorulara son noktayı koydu.
Etiketler: İlber Ortaylı , soyağacı
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