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bomba üzerindeki mesajla 12 yaşındaki 'a selam yolladı

, “Tarlada çalışıp kazanacağım parayı size göndereceğim” diyen küçük Şeyma’yı unutmadı. Teröristlere attığı bombadaki mesajla selam yolladı.

Teşekkürler koca yürek

Manisalı , parasızlıktan atkı, bere, çorap alamadı. Okuldaki yardım kampanyasına katılamadı. Bunun yerine Mehmetçiğe moral veren bir mektup yazdı.

Cephedeki kahramanlar da küçük kızın öğretmenlerine ulaştı. Okul masraflarını karşıladı. Bir tank mermisine de adını yazıp "Koca Yürekli Şeyma"ya fotoğrafını yolladı.




12 yaşındaki Şeyma Adıyaman, Manisa'nın Köprübaşı ilçesindeki Borlu Gazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi...

İşte tank mermisindeki o mesaj

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