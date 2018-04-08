Manisalı Şeyma Adıyaman, parasızlıktan atkı, bere, çorap alamadı. Okuldaki yardım kampanyasına katılamadı. Bunun yerine Mehmetçiğe moral veren bir mektup yazdı.



Cephedeki kahramanlar da küçük kızın öğretmenlerine ulaştı. Okul masraflarını karşıladı. Bir tank mermisine de adını yazıp "Koca Yürekli Şeyma"ya fotoğrafını yolladı.









12 yaşındaki Şeyma Adıyaman, Manisa'nın Köprübaşı ilçesindeki Borlu Gazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi...





İşte tank mermisindeki o mesaj