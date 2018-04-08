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Erdoğan'dan Ağaoğlu'na tebrik telgrafı

, Kulübü Başkanlığına seçilen 'na tebrik telgraf gönderdi.

Erdoğandan Ağaoğluna tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "mız Sayın , Kulübü Başkanlığına seçilen 'na bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri kullanıldı.
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  • 08 Nisan 2018, Pazar 22:09
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