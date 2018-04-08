Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu! Yeni başkanını seçmek için sandığa giden Trabzonspor'da 16 sandıkta kullanılan oyların sayımı 17:00'da başladı. Oy verme işlemi 17.00'de sona ererken divan başkanı İlhami Algan, bin 690 üyenin oy kullandığını açıkladı. 7. sandık sonunda 870 oya ulaşan Ahmet Ağaoğlu'nun Metin Kaya'yı geride bırakarak Trabzonspor'un yeni başkanı olması kesinleşti