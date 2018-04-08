Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu'na bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağaoğlu'na tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu'na tebrik telgraf gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Ahmet Ağaoğlu , Cumhurbaşkanı , Trabzonspor
- Yıldırım: "Bizim tek amacımız barışı sağlamak"
- O terörist etkisiz hale getirildi
- Hükümetten Yunan askerleriyle ilgili 'takas' iddiasına yanıt
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.