Trabzonspor'un 17. başkanının belirleneceği kongrede oy verme işlemi bitti ve oy sayımına geçildi.

Trabzonspor Kulübü'nün 73'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda ikinci gününde oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.

Oy sayımı sonucunda Trabzonspor'un yeni Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi.

BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

Trabzonspor'da seçime giren 2 başkan adayının 14 asil, 7 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu listeleri şöyle:

Ahmet Ağaoğlu:

Asil üyeler: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin, Yalçın Orhon.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Tuncay Uzunal.

Metin Kaya:

Asil üyeler: Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu, Serdar Şahinoğlu, Yener Durmuş, Yasin Kaya, Gökhan Bahadır.

Yedek üyeler: İbrahim Ataoğlu, Sayim Kuş, Ömer Birinci, Muhammet Emin Keser, Murat Bilgili, Abdullah Akyüz, Ali Osman Aydın.

ADAYLARIN KONUŞMALARI

Hayri Gür Spor Salonu'nda, bugün yapılacak seçimle sona erecek olağanüstü genel kurulun ikinci gününde, başkan adayları delegelere hitaben konuşma yaptı.

Kura çekimi sonrası ilk olarak başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, üyelere seslendi. Ağaoğlu, kulüpte olağanüstü şartların olduğunu ancak enkaz edebiyatı veya mali tablolarla alakalı fazla bir şey söylemek istemediğini belirtti.

Bugün gelinen noktada kulübün birden fazla sorununun bulunduğunun çok açık ve net olduğunu aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sorunlarımızın başında tüzük olmaz üzere, finansal kaynaklar, idari yapı, şike süreci ve amatör branşlar gelmekte. Şike süreci belki de bir kulübün başına gelebilecek en büyük felakettir. Bu davayı yıllardan beri takip eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün yine Trabzonspor'umuzun hakkı için FIFA önünde çadır kurup, adalet nöbeti tutan neferlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu süreç tamamlanana kadar bizden önce mücadele eden başkanlarımızın, yönetimimizin, hukukçularımızın takip ettiği yolu aynı şekilde takip edeceğiz. Sonucunu alana kadar ve gidilecek en uç noktaya gidene kadar bu işin peşini bırakmayacağız."

Ağaoğlu, ekonomik sorunların, çözüm bekleyen sorunların başında geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yıllık faizi, kur farkı giderleri, gelirinin tamamına yakın olan bir bilanço ile karşı karşıyayız. Banka borçlarının ivedilikle yeniden yapılandırılması ve kulübe nakit girdisi sağlamak için çalışacağız. Aralık ayına kadar kısa dönem borçlarının yükünü hafifletmek önceliğimiz. Altyapı yeniden organize edilerek Trabzonspor'un ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye gelecek. Trabzon şehri, futbolun kitabını yazmış bir kenttir. Futbolun tarihini, futbolun kitabını bu kent yazdı. Futbolun kitabının felsefesinin yazıldığı bir kent, 100 yılı aşkın bir süredir bu coğrafyanın futbolla yatan kalkan, bilimsel futbolu ilk defa ülkeye öğreten bir kentin bireyleri ve böyle bir takımın taraftarıyız. Geldiğimiz noktada birtakım sıkıntılarla karşı karşıya olabiliriz. Futbol bizim kanımızda ve damarlarımızda var."

"Sabır kelimesi ile de aramız hoş değil ama biraz sabrederek bütün bu zorlukların üzerinden gelecek yapıya sahibiz." diyen Ağaoğlu, "Birkaç sene içinde başta ekonomik zorluklar olmak üzere bütün zorlukların üstesinden gelebilecek yapıya sahibiz. Bunu birlikte başaracağız. Altyapı kesinlikle yeniden organize edilecek. Trabzonspor'un ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye getirilecek. Futbol akademisi, altyapı ile olan programlarımız içinde yer alacak. Maliyeti yüksek değil, performansı yüksek oyuncular olacak. Trabzonspor'u hedeflerine taşıyacak kadro olmazsa olmazımızdır.'' ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, çözüm çalışmaları için belirli bir süreye ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz burada popülist politikalarla günü kurtarma amacında değiliz. Trabzon'un farklı, İstanbul'un farklı yapısı var. 80'lere gelinceye kadar futbolun kalitesi yerlerde sürünüyordu. 6 şampiyonluğumuzu tokat gibi suratlarına çarpınca kendi futbol politikalarını değiştirdiler. Biz Türkiye'de Trabzonspor olarak 1. Lig'e çıktıktan sonra Türk futboluna ayar verdik. Bir başkasının dümen suyunda gitmek gibi düşüncemiz olması mümkün değil. Önce Anadolu'ya, ilerleyen süreç içinde İstanbul'a dönüp kabul ettirmek zorundayız. Ekonomik duruma bakıldığında, günü kurtaracak durum olmadığı aşikar. Profesyonel yapılanma için sabrınıza ihtiyaç var. Günü kurtaran politikalarla, günü kurtaran uygulamalarla arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamız asla mümkün değil. Şüphesiz ki 3 yıl sabır derken yarışın dışında olmamız asla mümkün değil. Trabzonspor, şartlar ne olursa olsun her zaman yarışın içinde olacak, her zaman zirveyi zorlayacaktır. Yarışın dışında kalmak Trabzonspor taraftarının doğasına terstir."

Ahmet Ağaoğlu, tüzük değişikliğinin öncelikleri arasında olduğunu, sadece kulübün ihtiyaçlarına değil ileriye dönük sürdürülebilir tüzüğü temmuz ayında genel kurulun onayına sunacaklarını, borçlanmanın da önünü keseceklerini sözlerine ekledi.

METİN KAYA'NIN KONUŞMASI

Diğer başkan adayı Metin Kaya ise tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un yeniden dirilişi, öze dönüşü, baş kaldırışı, tarih yazması için buradayız ve ne diyoruz, yufka yüreklilerle, çetin yollar aşılmaz." dedi.

Trabzonspor'un her şeyin üstesinden gelebileceğini ifade eden Kaya, "Korkmak, yılmak yok. Trabzonspor cesurdur. Trabzonspor'un üstesinden gelemeyeceği şey yoktur. Yeter ki samimi olun, derdiniz Trabzonspor olsun. Bu kulübün makus talihini değiştirmek lazım. Kulübün borcunu ödeyeceğiz. 8 Nisan 2018'de tarih yeniden yazılacak." diye konuştu.