Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri araç, Türkiye-İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında devrildi.
Kazada, araçta bulunan 9 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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