;
Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan Ağaoğlu'na tebrik telgrafı

Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 yaralı

Jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 asker hafif yaralandı

Ağrıda askeri araç devrildi: 9 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri araç, Türkiye-İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında devrildi.

Kazada, araçta bulunan 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

  • 08 Nisan 2018, Pazar 22:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar